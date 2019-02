Europarechtler kritisieren EuGH-Einschätzung zu Pkw-Maut

Heimische Europarechtler sehen die Einschätzung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur deutschen Pkw-Maut kritisch. So haben nach der Kritik des Innsbrucker Europarecht-Experten Walter Obwexer am Mittwoch auch Experten der Universitäten in Linz und Salzburg heute, Donnerstag, Bedenken geäußert.

SN/APA (dpa)/JENS BÜTTNER Europarechtler sehen Maut kritisch