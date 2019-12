Eine Umsetzung bereits mit 1. Jänner ist in Österreich gescheitert. Und doch sieht Europarechtsexperte Obwexer die Chancen jetzt weit besser.

Eigentlich hätte das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in Österreich bereits in drei Wochen von den Feldern gebannt sein sollen: Im Juli hatte der Nationalrat ein Verbot mit 1. Jänner 2020 beschlossen. Jetzt heißt es: Zurück an den Start. Der könnte diesmal ...