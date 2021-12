Eurowings erwägt Stellenabbau in Wien

Die Lufthansa-Tochter Eurowings erwägt einen Stellenabbau am Flughafen Wien. "Die Geschäftsleitung möchte die Station Wien signifikant verkleinern oder auch ganz schließen", heißt es in einem Schreiben des Betriebsrates, das dem Portal "aerotelegraph.com" vorliegt. Eurowings Europe soll demnach planen, die Präsenz in Wien von aktuell fünf um mindestens drei Flugzeuge zu verkleinern. Das würde einen Abbau von mehr als der Hälfte des Personals bedeuten, so das Portal weiter.

