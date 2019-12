Ex-Hypo-Banker neuerlich wegen Untreue vor Gericht

Ein früherer Prokurist der Hypo-Bank Alpe Adria ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt von einem Schöffensenat wegen Untreue zu einer Zusatzstrafe von einem Jahr, davon vier Monate unbedingt, verurteilt worden. Aus einem Untreue-Schuldspruch im September dieses Jahres sitzt er bereits eine Strafe von acht Monaten im Hausarrest ab. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

SN/APA (Archiv/Parigger)/ROBERT PAR 1,9 Mio. Euro Schaden durch Kreditvergabe