Ex-Hypo-Chefermittler übt Kritik an Justiz und Politik

Der ehemalige Hypo Alpe Adria-Chefermittler Christian Böhler übt in der "Presse am Sonntag" massive Kritik an Politik und Justiz im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Milliardenpleite der Bank. Der nunmehrige Landwirt Böhler zeigt sich verblüfft darüber, dass der Weg des verschwundenen Geldes nicht nachvollzogen wurde und dass die Staatsbürger dem ganzen so teilnahmslos zugesehen haben.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ MICHAEL GRUBE Böhler wurde damals "an den Pranger gestellt"