Ex-Hypo-Vorstand Wolfgang Kulterer ist ein freier Mann

Wolfgang Kulterer, der frühere Vorstandschef der Hypo Alpe Adria, ist wieder in Freiheit. Der Exbanker hat zwei Drittel seiner Haftstrafe von sechs Jahren verbüßt, am Dienstag wurde er bedingt entlassen, berichtet der "Standard" am Dienstagabend. Kulterer, heute 64 Jahre alt, war im Rahmen des Skandals um die frühere Kärntner Landesbank wegen Untreue verurteilt worden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kulterer wurde am Dienstag enthaftet