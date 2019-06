Ex Hypobalkanbank Addiko wagt Sprung an die Börse

Die aus dem Osteuropageschäft der Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank strebt an die Wiener Börse. Der Finanzinvestor Advent und die EBRD wollen "mindestens 50 Prozent plus eine Aktie" verkaufen, heißt es in einer Aussendung am Pfingstmontag. Die Anteile sollen institutionellen Investoren angeboten werden.

SN/APA/HANS PUNZ Insitutionelle Investoren sind die Zielgruppe