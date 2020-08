Ex-Mattersburg-Bank-Chef Pucher schlittert in Privatkonkurs

Martin Pucher, der frühere Chef der Commerzialbank Mattersburg, steht bei seinem Privatkonkurs laut eigenen Angaben Passiva in Höhe von rund 65 Mio. Euro gegenüber. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Donnerstag im Hinblick auf das von Pucher am Mittwoch beantragte und mittlerweile eingeleitete Privatkonkursverfahren mit.

SN/APA/Georg Hochmuth Jetzt geht es ans Eingemachte