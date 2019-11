Ex-Meinl-Bank wird abgewickelt - Kunden heben Einlagen ab

Nachdem der Wiener Anglo Austrian AAB Bank (vormals Meinl Bank) die Bankkonzession am Freitag entzogen wurde, wird die Gesellschaft nun von der Anwaltskanzlei Engelhart & Partner abgewickelt. "Die Presse" und das Ö1-"Morgenjournal" berichteten von einem größeren Kundenandrang am Dienstag. Am Mittwochvormittag hielt sich der Kundenandrang bei einem APA-Lokalaugenschein sehr in Grenzen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Einlagen belaufen sich auf 200 Mio. Euro