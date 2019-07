Ex-Ministerin Köstinger kritisiert Mercosur-Abkommen

Im Anschluss an den gestrigen EU-Agrarrat in Brüssel hat die Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) das geplante EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay kritisiert. "Wir brauchen faire Marktbedingungen für unsere heimische Landwirtschaft", so die ehemalige Ministerin laut Aussendung.

SN/APA/Archiv/HERBERT PFARRHOFER Köstinger übt Kritik am geplanten Freihandelsabkommen