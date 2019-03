Ex-ÖIAG-Vorstand Wieltsch wird im Grasser-Prozess befragt

Am 84. Tag im Grasser-Korruptionsprozess im Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch der frühere ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch als Zeuge befragt. Wieltsch war Vorsitzender der Zuschlagskommission für die Privatisierung der Bundeswohnungen. Er wurde in diese Funktion vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) berufen, sagte Wieltsch im Zeugenstand.

Weiterer Zeuge im Grasser-Prozess geladen