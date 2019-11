EZB entzieht ehemaliger Meinl Bank die Konzession

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der Anglo Austrian AAB Bank (vormals Meinl Bank) die Bankkonzession entzogen. Die Entscheidung fiel am Donnerstag, in Kraft trat die Maßnahme am Freitag. Damit ist die Gesellschaft keine "Bank" mehr. Die 1923 gegründete Privatbank wollte sich zunächst nicht äußern. "Wir geben momentan keine Auskunft", wurde auf Anfrage beschieden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER