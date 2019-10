EZB genehmigte BAWAG millionenschweren Aktienrückkauf

Die BAWAG Group AG will eigene Aktien im Gesamtgegenwert bis zu 400 Mio. Euro zurückkaufen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat dafür nun grünes Licht gegeben. Die Entscheidung, mit der die EZB den Rückkauf genehmigt habe, sei dem Vorstand am Freitag zugestellt worden, teilte die Bank in der Nacht auf Samstag mit.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Volumen bis zu 400 Mio. Euro wird angestrebt