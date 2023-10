EZB-Umfrage - Firmen erwarten schrumpfende Wirtschaft

Unternehmen im Euroraum stellen sich laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine Rezession ein. Befragte Firmen hätten sich ziemlich pessimistisch zu den Aussichten für den Rest des Jahres und in einigen Fällen auch für 2024 geäußert, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Der Gegenwind verursacht durch die Inflation und steigende Zinsen, was die Realeinkommen belaste, halte an.

Einige Kontakte bei den Unternehmen rechneten nun erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit einer signifikanten Belebung der Wirtschaftsaktivitäten. Es gebe zudem derzeit noch keine Anzeichen für eine Erholung bei den Konsumausgaben. "Im Durchschnitt schilderten die Gesprächspartner eine Verschlechterung der Aktivitäten, was mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung im dritten und vierten Quartal 2023 übereinstimmt, sowie einen moderaten Anstieg der Preise", erklärte die EZB. Die Euro-Notenbank steht im regelmäßigen Austausch mit Unternehmen in der 20-Länder-Gemeinschaft, um sich ein Bild von der Konjunkturentwicklung zu machen. Die jüngsten Kontakte zwischen EZB-Mitarbeitern und Vertretern von 56 großen Firmen im Währungsraum fanden zwischen dem 25. September und dem 5. Oktober statt. Die Wirtschaft der Euro-Zone war im Frühjahr nur noch minimal gewachsen. Experten halten es für möglich, dass sie im Sommerquartal geschrumpft ist und nun eine Rezession droht. Denn zuletzt hatte die Wirtschaft ihre Talfahrt beschleunigt. So sank beispielsweise der monatlich erhobene S&P-Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Service-Sektor zusammen - im Oktober auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Das Barometer lag mit 46,5 Zählern unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum anzeigt. Laut der EZB-Umfrage blieben sich schwach entwickelnde Wirtschaftszweige länger als erwartet schwach. Dort wo es besser gelaufen sei, hätten einige der Wachstumstreiber begonnen, an Kraft einzubüßen. "Das Lohnwachstum war immer noch stark, für nächstes Jahr wurde aber eine leichte Abschwächung erwartet", erklärte die EZB. Der Erhebung zufolge rechnen die Unternehmen für 2024 mit einem Lohnwachstum von 4,9 Prozent. Das liegt etwas unter ihren Erwartungen von 5,6 Prozent für das laufende Jahr. Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, denn sie ist ein wichtiger Faktor, der die Inflation anheizt.