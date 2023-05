EZB zieht mit US-Notenbank mit

Um die Inflation zu bremsen, wird der Leitzins im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Es wird nicht die letzte Erhöhung gewesen sein.

Die beiden großen Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks lassen bei ihren Bemühungen, die hohe Inflation zu dämpfen, nicht locker. Nachdem die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf eine Bandbreite von 5,0 bis 5,25 Prozent angehoben hatte, legte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag nach. Mit der Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte steigt der Satz, zu dem Geschäftsbanken über Nacht bei der EZB leihen können, auf 3,75 Prozent.

Die Inflation bleibe weiterhin zu hoch und das schon für zu lange Zeit, begründete die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, nach der Sitzung des Gouverneursrats die Entscheidung. Zwar habe sich die allgemeine Teuerung in der Eurozone in den vergangenen Monaten abgeschwächt, die Kerninflation (ohne die schwankungsanfälligen Preise für Treibstoffe und Nahrungsmittel) sorge aber weiter für starken Preisdruck. Die EZB will aber keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie fest entschlossen ist, die Zinssätze auf ein Niveau zu bringen und so lange wie nötig dort zu halten, das ausreichend restriktiv sei, um das mittelfristige Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen. Lagarde wiederholte ihre bekannte Formulierung, wonach man sich auf einer Reise befinde und noch ein gutes Stück des Wegs zu gehen habe. Wann diese Reise zu Ende sei und bei welchem Zinsniveau man schließlich lande, ließ Lagarde offen. "Ich habe keine magische Zahl für die Formulierung ,ausreichend restriktiv'." Es habe Stimmen im EZB-Rat für eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte gegeben, aber niemand sei dafür eingetreten, Erhöhungen auszusetzen, die seien unvermeidlich. "Klar ist, dass wir nicht pausieren", sagte Lagarde, "an unserer Entschlossenheit gibt es keinen Zweifel."

Dass die Geldpolitik wirkt, davon ist man in der EZB überzeugt. Die bisherigen Zinserhöhungen hätten bereits auf die Finanzierungsbedingungen im Euroraum durchgeschlagen, sagte Lagarde. Noch nicht absehbar sei hingegen, mit welchem zeitlichen Verzug und in welcher Stärke die Zinssätze in der Realwirtschaft Wirkung entfalten. Die Wirtschaft der Eurozone trat im ersten Quartal auf der Stelle (+0,1 Prozent), die private Nachfrage, allen voran der Konsum, blieb jedoch schwach.

Die Einkommen der Haushalte profitierten vom robusten Arbeitsmarkt, mit 6,5 Prozent fiel die Arbeitslosenrate im März auf ein historisches Tief. Die Wirtschaft entwickle sich auseinander, der Produktionssektor arbeite Aufträge ab, aber die Aussichten trübten sich ein. Dagegen wachse der Dienstleistungssektor stärker. Da die Energiekrise auslaufe, sollten die Regierungen ihre Hilfen zurückfahren, um zu vermeiden, dass sie inflationstreibend wirken und eine stärker restriktive Geldpolitik nötig machten.

Die Inflation der Nahrungsmittelpreise bleibe hoch, auch wenn sie von 15,5 im März auf 13,6 Prozent gefallen sei. Bei Dienstleistungen trügen die starke Nachfrage und höhere Löhne zum Anstieg bei. In einigen Sektoren hätten Unternehmen wegen des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage ihre Gewinnmarge steigern können.

Bei den Krediten habe sich das Wachstum bereits abgeschwächt, das sei den höheren Zinsen, der gesunkenen Nachfrage sowie strengeren Vergabestandards geschuldet.

Für Bankkunden mit flexibel verzinsten Krediten bedeutet die neuerliche Zinserhöhung eine weitere Verteuerung. Sparer dürfen auf eine höhere nominale Verzinsung ihrer Einlagen hoffen, das ändert freilich nichts daran, dass die reale Verzinsung nach Abzug der hohen Inflation weiter negativ ist. Dazu kommt die Kritik, dass Österreichs Banken die Leitzinserhöhungen nur schleppend weitergeben. Laut der Vergleichsplattform durchblicker.at seien täglich fällige Spareinlagen bei den großen Instituten weiter nur mit knapp über 0 Prozent verzinst. Onlinesparer erhielten schon zwei Prozent und mehr. Bei zweijähriger Bindung lägen die Fixzinsen im Euroraum bereits bei vier Prozent, österreichische Direktbanken zahlten 2,6 bis 3 Prozent.