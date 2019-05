FACC: Es ist noch viel Luft nach oben

Der Flugzeugausrüster FACC blickt mit Aufträgen im Wert von 6,5 Mrd. Dollar zuversichtlich in die Zukunft. Die will man mit dem Leichtbau von Flugtaxis auch mitgestalten.

Ungeachtet der immer öfter chaotischen Zustände an den Flughäfen dieser Welt ist die Luftfahrtindustrie eine Wachstumsbranche. 2018 legte das globale Passagieraufkommen um 6,5 Prozent zu, es wurden 1606 Flugzeuge neu ausgeliefert und weitere 1640 bestellt. Weltweit beläuft sich der Auftragsstand bei allen Herstellern auf mehr als 13.400 Jets mit mehr als 100 Sitzen.

Diese Zahlen stimmen Robert Machtlinger, Vorstandschef des österreichischen Flugzeugausrüsters FACC, zuversichtlich, dass auch das neue Geschäftsjahr so gut läuft wie das vergangene. Die vor 30 Jahren gegründete FACC steigerte 2018 ihren Umsatz um 4,5 Prozent auf 782 Millionen Euro, das operative Ergebnis war mit 55 Mill. Euro um ein Fünftel höher als im Jahr davor.

Einen Schönheitsfehler weist das Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Februar) allerdings auf, eine einmalige Wertberichtigung für Entwicklungsleistungen in Höhe von 11,4 Millionen Euro. Die wurde nötig, weil FACC-Kunde Airbus verkündete, den Bau des Großraumjets A380 einzustellen. Der mache aber nur 1,5 Prozent des FACC-Umsatzes aus, sagt Machtlinger, die Einbußen seien daher überschaubar. Dafür habe sich der A321, ursprünglich ein Nischenmodell, zum Renner von Airbus entwickelt. Und hier sei FACC mit dem Bau der Landeklappen gut im Geschäft. Ebenso beim Modell A320, für das FACC die Innenkabine produziert. Der A320 werde 63 Mal pro Monat gebaut, verweist Machtlinger auf das Potenzial.

Um die europäischen Kunden wie Airbus, aber auch Rolls-Royce, für deren Triebwerke FACC die Ummantelung herstellt, besser bedienen zu können, wird ein Komponentenwerk in Kroatien errichtet. Baustart ist im Oktober, die Serienfertigung soll ab April 2021 laufen. Dann sollen dort 600 Fachkräfte arbeiten, dafür nimmt man 20 Mill. Euro in die Hand. Die kämen zu den 36 Mill. Euro hinzu, die heuer in Ried investiert würden, sagt Machtlinger, wo schon im Jahr davor um 35 Millionen Euro erweitert wurde.

Als richtig habe es sich auch erwiesen, ins Servicegeschäft einzusteigen, sagt der FACC-Chef. Wartung und Reparatur würden immer wichtiger, mittlerweile könne man die Fluglinien mit Standorten auf drei Kontinenten bedienen.

Langfristig will FACC auch im Geschäft der Mobilität im städtischen Raum mitmischen. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner EHang arbeitet man an der Serienreife eines autonomen Flugtaxis, das Lasten, aber auch Personen transportieren kann. Bis Ende 2020 würden in Österreich 300 Stück im Leichtbau gefertigt und nach China geliefert, sagt Machtlinger. Man müsse allerdings davon ausgehen, dass bis zur Zulassung zwei bis drei Jahre vergingen. Das Potenzial sei groß, laut Studien von Roland Berger und Deloitte könne der Markt in zehn Jahren ein Volumen von 30 Mrd. US-Dollar (27 Mrd. Euro) haben.

Mit Aufträgen von 6,5 Mrd. Dollar in den Büchern sei man für sieben Jahre ausgelastet. Damit sei das Ziel, den Umsatz auf mehr als eine Mrd. Euro zu steigern, in Reichweite, 2022 soll es so weit sein. Helfen könnte, dass man künftig nicht nur auf organisches Wachstum setze, sondern auch nach Unternehmen Ausschau halte, die man kaufen könne, sagt Machtlinger.