FACC informiert über Stellenabbau - 700 Jobs wackeln

Der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis informiert am Freitag die Belegschaft darüber, wie viele Stellen abgebaut werden. Als "Worst-Case-Szenario" hatte Firmenchef Robert Machtlinger im Vorfeld rund 700 Jobs genannt. Zudem werden die Mitarbeiter in der Veranstaltung, die ab 8 Uhr coronabedingt blockweise in der Messe Ried stattfindet, über den Sozialplan in Kenntnis gesetzt.

SN/APA/DANIEL SCHARINGER Luftfahrtzulieferer FACC steckt in der Krise