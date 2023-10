Zwei Kuchler radeln los: Fahrradmontage zur Perfektion gemacht

Plus

Mitten in der Coronazeit zogen zwei Salzburger eine Fahrradfertigung hoch. 25.000 E-Bikes, Mountainbikes und Rennräder baut man in Regau zusammen - das will man vervierfachen.

BILD: SN/WSF Ob E-Bike, Rennrad oder Mountainbike – bei WSF Bycicle wird zusammengebaut, was zusammengehört. BILD: SN/WSF/SABRINA PERAUER/WALLINGER Alexander Schnöll und Roland Wallmannsberger trieb das Verbesserungspotenzial bei der Montage zur Firmengründung.