Wie bringt man mehr Autofahrer in Bus und Bahn? Vorarlberg und Linz setzen auf GPS-Ticketing. Die ÖBB wollen nun nachziehen.

In Vorarlberg geht es seit einem Jahr, in Linz seit August: Öffi-Kunden können per App mit einem Fingerwisch ein Bus-, Straßenbahn- oder Zugticket kaufen. Beim Ausstieg wischt man noch einmal. Das war's. Kompliziertes Quälen durch verschiedene Buchungsschritte und Tarife studieren ...