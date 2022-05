Fairer Handel boomt trotz Krise

Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten legte im Vorjahr um 24 Prozent zu. Fast eine halbe Milliarde Euro wird in Österreich für Bananen, Kaffee oder Schoko aus fairem Handel ausgegeben. Warum man auch heuer keinen Einbruch erwartet.

Schon mehr als jede vierte in Österreich verzehrte Banane (28 Prozent) trägt heute das Fairtrade-Logo. Bei Tafelschokolade ist es jede zehnte, bei Kaffee kommen acht Prozent aus fairem Anbau. Die Zahlen legen weiter zu: Im Vorjahr wurden in Österreich 485 Mill. Euro Umsatz mit Fairtrade-Produkten erreicht - ein Plus von 24 Prozent.

"Immer mehr Menschen ist wichtig, wie ihre Lebensmittel produziert werden"

Dass die rasant steigenden Lebensmittelpreise und damit einhergehend der Zwang oder ...