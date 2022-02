Familie und Job müssen zusammenpassen

Familie und Beruf unter einen Hut bringen? Ein leidiges Thema, aber wichtiger denn je.

Es ist ein Bild, von dem man glaubte, es gehörte der Vergangenheit an: Die Mutter, die daheim ist, für die Kinder kocht, wenn sie hungrig sind, und ihnen bei den Hausaufgaben hilft. Was anders ist als früher: Die Mutter sitzt daneben auch noch selbst am Laptop zur Ausübung ihres Brotberufs.

Die Coronapandemie hat Moderne und Tradition zusammengeführt. Zoe Lefkofridi, Professorin für Politik, Geschlecht, Diversität und Gleichheit an der Universität Salzburg spricht von einer Re-Traditionalisierung von Geschlechterrollen. "Durch die ...