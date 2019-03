Familypark St. Margarethen wird laut ORF Burgenland verkauft

Der Familypark St. Margarethen, einer der größten Freizeitparks Österreichs, soll an eine französische Investorengruppe verkauft worden sein. Das berichtete der ORF Burgenland am Dienstag. Vom Unternehmen hieß es dazu auf APA-Nachfrage: "Es wird am Donnerstag eine Aussendung geben. Bis dahin äußern wir uns nicht zu den Gerüchten", so Pressesprecherin Lisa Wagner-Körmendi.

Der Freizeitpark hatte im vergangenen Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert und im Jubiläumsjahr 15,8 Millionen Euro Umsatz gemacht. Außerdem wurde 2018 ein Besucherrekord verbucht. 716.500 Gäste aus dem In- und Ausland brachten ein Besucherplus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die heurige Saison startet - unabhängig davon, was am Donnerstag bekanntgegeben wird - am 30. März. Die letzten Vorbereitungen dazu laufen bereits, meinte Wagner-Körmendi. Laut ORF soll der Verkaufsprozess am Mittwoch abgeschlossen werden. Der Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Eduard Scheuhammer (ÖVP) zeigte sich gegenüber der APA überrascht. Man habe aus den Medien über einen möglichen Verkauf erfahren. "Uns ist dazu nichts bekannt. Es gab im Vorfeld nicht einmal Gerüchte", so Scheuhammer. Quelle: APA