Farbtopf statt Kochtopf

14 Jahre lang war Hermann Gfrerer Koch mit Leidenschaft und feierte Erfolge in der Spitzengastronomie. "Eine unvergessliche Zeit", sagt er. Jetzt sucht er "den Alltag".

Die Ringmappe ist prall gefüllt mit Zeugnissen und Zeitungsausschnitten - mit Berichten über die Villa in Mallorca, in der Hermann Gfrerer für Fußballprofis aus Deutschland, Österreich und Großbritannien kochte, oder Beaver Creek, wo der Halleiner bei der WM 2015 die ÖSV-Stars mit seinen Kochkünsten verwöhnte. Er war dabei, als sich das Salzburger Esszimmer die dritte Haube erkochte. Und auch den Artikel aus dem Jahr 2005, als der heute 31-Jährige zum "Besten Nachwuchskoch" gekürt wurde, hat er fein säuberlich aufgehoben.

Trotz aller Erfolge, die er feiern konnte, tauscht Hermann Gfrerer nun den Kochtopf gegen den Farbtopf. Beim deutschen Farbspezialisten Brillux ist der frühere Spitzenkoch nun im Innendienst tätig und ab nächstem Jahr im Außendienst in Salzburg unterwegs. Warum der Umstieg?

"Es war einfach der Punkt da, an dem ich bereit war, etwas anderes zu tun", antwortet Gfrerer und betont: "Es hat absolut nichts mit dem Kochen zu tun." Nach wie vor sei Koch für ihn der schönste und kreativste Beruf. "Koch zu sein ist ein riesiges Abenteuer." Wenn man ehrgeizig sei, offen auf die Herausforderung zugehe und Willen zeige, "dann kannst du dir die ganze Welt anschauen, und du erlebst Dinge, die du nie mehr erleben wirst". Es gebe kaum einen Beruf, in dem man mit so wenigen Hürden so rasch Karriere machen könne, sagt der 31-Jährige. "Wenn dein Chef spürt, du bist bereit, dann geht's dahin." Bei ihm war es so.

Schon mit 22 wurde Gfrerer, der im Schloss Aigen in Salzburg seine Lehrzeit verbrachte, in einem Vier-Sterne-Hotel in Ischgl zum Küchenchef befördert. Vier Wintersaisonen in Folge hielt er die Stellung. Ob er sich im Nachhinein verheizt fühlte? "Nein, gar nicht. Mit 22 darf man sich eine Saisonchefstelle schon zutrauen", erklärt er, gibt aber zu: "Bei mir ist es schon etwas abnormal gelaufen." Geholfen hat ihm während seiner Laufbahn als Koch nicht nur sein Können, glaubt er. "Ich bin ein offener Mensch. Ich habe immer auch viel mit den Gästen geredet und sehr viele gute und interessante Leute kennengelernt."

Im Herbst 2016 beendete Gfrerer bei Fisch Grüll in Grödig seine Laufbahn als Koch. Mittlerweile sind die Anrufe aus der Branche verebbt. Und der 31-Jährige ist gar nicht unglücklich darüber. "Nicht mal mehr als Aushilfe werde ich gefragt", sagt er schmunzelnd. Sein neues Ziel lautet: "Den Alltag" finden und das "mit dem vollen Programm": Familie und Kinder, "am besten zwei oder drei", und für Privates "die volle Aufmerksamkeit". Die Rückkehr als Waldhornbläser in die Bergknappenkapelle am Dürrnberg hat er schon geschafft. "Ich habe jetzt Freizeitstress, und ich liebe ihn."

Vor seinem Einstieg ins Farbengeschäft werkte Gfrerer einige Monate als Steinmetz. "Ich musste erst herausfinden, was mir Spaß macht." Über einen früheren Schulkollegen kam der Kontakt zu Brillux zustande. Aus anfänglicher Skepsis wurde Begeisterung. "Ein super Unternehmen", schwärmt Gfrerer. Was ihn besonders beeindruckt: "Es gibt im Betrieb so viele langjährige Mitarbeiter, 25 Jahre und länger, unglaublich." Und er hat einen 40-Stunden-Job.

Schlecht bezahlt habe er sich in der Gastronomie allerdings nie gefühlt, sagt der 31-Jährige, "ums Geld ist es mir nie gegangen". Als guter Koch verdiene man auch gutes Geld, je höher die Position, umso mehr Verantwortung übernehme man freilich. Am wichtigsten sei beim Job in der Küche: "Du musst der Typ für den Tag sein. Jeden Tag kommen andere Gäste, neue Dinge."

Und die Arbeitszeiten - am Wochenende und Abend? Zermürben die nicht irgendwann? "Die kannst du in der Gastronomie nicht ändern", sagt Gfrerer. "Dienstleister müssen da sein, wenn andere freihaben." Einiges abgewinnen aber kann er dem Saisonverlängerungsmodell, wie es derzeit im Gespräch ist und das außerhalb der Hochsaison Teilzeitarbeit möglich machen soll - 20 Stunden Arbeit, 30 bezahlt, 40 versichert. "Das ist ein gutes Projekt, das unterstütze ich." Denn nach einer Saison stehe man quasi immer wieder vor dem Nichts, "du musst dir wieder was Neues suchen".

Kein Problem hat Gfrerer auch mit der Aufnahme des Kochs in die Mangelberufsliste und damit einer weiteren Öffnung des österreichischen Arbeitsmarkts für Köche aus Drittstaaten. "Jeder Koch ist über jeden Kollegen froh", betont er. Umso mehr, je größer die Personallücke werde. Außerdem: "Österreichisch kochen zu lernen, das geht ganz sicher." Bei manchen Gerichten, die ausländische Köche zubereiteten, merke man vielleicht, dass ein kleiner Hauch von Liebe fehle. "Das Essen ist deshalb aber nicht schlechter."

Hermann Gfrerer selbst taucht nun ein in die Welt der Farben, und die ist wohl nicht weniger bunt als die der Lebensmittel und Gewürze. Jungen Menschen, die unschlüssig sind, will er dennoch eines empfehlen: "Werdet Koch. Ich habe keinen einzigen Tag bereut."