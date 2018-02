Fast die Hälfte der alten Batterien landet im Müll

Nach alarmierenden Umfragen fordert der Verband der Entsorger mehr Aufklärungsarbeit.

Hätten Sie gewusst, dass in blinkenden Schuhen, wie sie kleine Mädchen gern tragen, aber auch in Kinderspielzeug leistungsfähige Lithium-Batterien stecken, die besonders anfällig für Kurzschlüsse und Selbstentzündung sind? Diese Stromzellen sind im Vergleich zu Handys und Laptops wohl nicht das größte Problem beim Recycling von Batterien, aber Umfragen des Verbands der österreichischen Entsorgungsbetriebe zeigen eine alarmierende Tendenz: Junge Erwachsene bis 29 Jahre wissen offensichtlich zum Thema Entsorgung und Altstoffsammlung viel weniger gut Bescheid als ihre Eltern. Von jährlich rund 4000 Tonnen Batterien und Akkus, die in Österreich auf den Markt kommen, wird etwa die Hälfte nicht fachgerecht entsorgt. Das schafft Umweltprobleme und wertvolle Rohstoffe landen im Müll.