Fast Food setzt Würstelstände unter Druck

Burger oder Sandwich statt Frankfurter oder Leberkässemmel: Die Systemgastronomie wächst viel stärker als traditionelle Imbisse.

Die Umsätze bei den Fast-Food-Ketten wie McDonald's, Burger King, Subway und Co. stiegen im vergangenen Jahr in Österreich um mehr als sechs Prozent. Das zeigt eine Auswertung in Österreich von Branchenradar. Dem gegenüber blieben die traditionellen Imbisse wie Würstelstände und Grillhendlbuden mit einem Umsatzplus von 0,9 Prozent weit dahinter. Um rund 1,8 Prozent - etwa im Rahmen der Inflation - legten sogenannte Ethnik-Imbisse wie Kebab-, Pizza- oder Asia-Imbisse zu. Insgesamt machte die Branche nach einem leichten Rückgang 2016 im Vorjahr rund 1,16 Milliarden Euro Umsatz. Vom Plus von 5,1 Prozent waren etwa zwei Drittel auf Preiserhöhungen zurückzuführen, betonte Studienautor Andreas Kreutzer. Die Systemgastronomie steigerte ihre Umsätze auf fast 900 Millionen Euro. Sie dominiert auch bei den Umsätzen pro Standort. Ein Würstelstand erlöse im Jahr im Schnitt gut 200.000 Euro, die Ethnik-Imbisse nur gut 150.000, sagt Kreutzer. Zum Vergleich: Eine Subway-Filiale komme auf knapp eine Million Euro, bei McDonald's sind es im Schnitt 3,2 Mill. Euro.