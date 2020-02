Fast jedes zweite Unternehmen wird von einer Frau gegründet

Während man Frauen in den Vorstandsebenen von Unternehmen noch immer nahezu vergebens sucht, wird inzwischen fast jede zweite Firma in Österreich von einer Frau gegründet. Hauptmotiv, sich selbstständig zu machen, ist laut Martha Schultz, Bundesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft", die flexible Zeit- und Lebensgestaltung, die es Frauen ermögliche, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Jan-Philipp Viele selbstständige Frauen, aber noch wenige an Unternehmensspitzen