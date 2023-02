FCG/GPA für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) in der GPA fordert eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. "Die FCG/GPA plädiert für alternative Arbeitszeitmodelle, bessere Arbeitsbedingungen, gute Planbarkeit und sieht vor allem in einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich Chancen, den Arbeitsmarkt positiv zu gestalten", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Sie verweist dabei auf eine eigene Umfrage. "Das Leben ist zu kurz, ich will mehr Zeit für mich und mein Umfeld haben", sei das Ergebnis der Befragung, in der sich 55 Prozent der Befragten gegen eine Vollzeitbeschäftigung aussprechen. "Beinahe 30 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in Österreich Teilzeit. Tendenz steigend. Der weitaus größere Teil sind Frauen, aber auch bei Männern wird eine Stundenreduktion immer beliebter", betonen die Christgewerkschafter. "Viele Eltern wollen sich selbst um ihre Kinder kümmern, können das aber nur, wenn sie weniger arbeiten müssen", gibt sich Wolfgang Pischinger, Bundesvorsitzender der FCG/GPA überzeugt. Dem Wunsch, weniger zu arbeiten, stehe aber die Teuerung gegenüber, die es schwierig mache, Stunden zu reduzieren. "Daher ist für die FCG/GPA eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich die beste Lösung. Positive Beispiele gibt es bereits viele", so Pischinger. In keinem europäischen Land sei mehr arbeiten unattraktiver als in Österreich. "Da verstehe ich, dass Menschen nicht wahnsinnig motiviert sind. Wer um 50 Prozent aufstockt, erhält zwar brutto auch 50 Prozent mehr. Netto sind das jedoch bescheidene 32 Prozent mehr am Konto. "Daher fällt die persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung oft zugunsten der Teilzeit aus", ist sich Hiesberger sicher.