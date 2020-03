Februar-Stürme sorgten für Schäden in Millionenhöhe

Orkanartige Stürme haben im Februar für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Die Wiener Städtische geht von Kosten in Höhe von rund 8 Mio. Euro aus. Österreichweit habe es allein im Februar 7.000 Schadensmeldungen gegeben, gab die Versicherung am Montag bekannt. Die Donau Versicherung hat mehr als 5.000 Schäden gemeldet, das Schadenvolumen betrage bisher 6,5 Mio. Euro, hieß es auf APA-Anfrage.

SN/APA/BARBARA GINDL Massive Sturmschäden in Österreich