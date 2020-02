Fensterhersteller Wick insolvent - 314 Jobs betroffen

Der Fensterhersteller Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH mit Sitz in Vorchdorf in Oberösterreich ist insolvent. 314 Dienstnehmer und rund 360 Gläubiger sind betroffen, berichtete der KSV1870 am Donnerstag. Die Passiva dürften sich Schätzungen zufolge auf rund 10,5 Mio. Euro belaufen. Um eine Sanierung bewerkstelligen zu können, wird nun ein Investor gesucht.

Bereits am Dienstag wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Linz beantragt. Zu den Insolvenzursachen wird angeführt, dass sich der Preiskampf in den vergangenen Jahren verschärft habe, auch weil neue Billiganbieter auf den Markt gedrängt hätten. Zudem hätten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eigentümern zu einem "Spaltungsprozess" des Unternehmens geführt. Die Firma produziert und vertreibt Fenster und Türen, die unter dem Namen "Wicknorm" verkauft werden, sowie Sonnenschutzinstallationen, die unter der Schiene "Kosmos" laufen. Quelle: APA