Finanz trotzt Covid, aber Gefahr nicht gebannt

Betrügerische Aktivitäten haben 2020 deutlich zugenommen, warnen die Finanzaufseher.

Österreichs Banken sind weitestgehend unbeschadet durch die Pandemie gekommen - und mit ihr die gesamte heimische Finanzwirtschaft. Das ist die Grundbotschaft des Jahresberichts 2020 der Finanzmarktaufsicht (FMA). Es sei gelungen, die Finanzmärkte nach massiven Turbulenzen des Vorjahres zu stabilisieren und die signifikanten Verluste wieder aufzuholen, erklären die beiden FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller.

Die heimischen Banken hätten trotz der widrigen Umstände das harte Kernkapital von 15,6 auf 16,1 Prozent verbessert - auf mehr als den doppelten Wert wie während der Finanzkrise 2008/09. Zugleich bewegte sich die Anzahl notleidender Kredite auf historischen Tiefständen zwischen 1,5 und 2,4 Prozent aller Ausleihungen. Auch die zum Aufsichtsregime der FMA zählenden Versicherungen stehen mit einer durchschnittlichen Solvenzquote von 220 Prozent hoch solide da, damit könnten sie auch im schlimmsten Fall noch ihre vertraglichen Verpflichtungen im doppelten Ausmaß abdecken. Investmentfonds, Pensions- und Vorsorgekassen haben laut Jahresbericht ihre Verluste des Vorjahres mehr als wettgemacht. Das verwaltete Fondsvermögen erreichte mit 202,5 Mrd. Euro einen historischen Höchstwert. Gut 40 Mrd. Euro stünden Banken als Puffer zur Verfügung, das Geld könnte die Rückkehr in die Normalität beschleunigen.

Die Stabilität des heimischen Finanzsektors ist die gute Nachricht. Die schlechte: Mit der deutlichen Zunahme von Lockdown und Home Office stieg auch die Anzahl betrügerischer Aktivitäten im Internet deutlich an. Die Zahl der an die FMA gemeldeten Sachverhalte stieg um 13 Prozent auf 148. Gut die Hälfte der eingebrachten Strafanzeigen betrifft Krypto-Assets. Die Gefahren im Kryptobereich - etwa bei Veranlagungen in Bitcoin oder Ethereum - gingen von "Glücksrittern" oder Betrügern aus, sagt Müller. Immer wieder werde auf Internetseiten der Eindruck einer Kryptobörse mit Wertsteigerungen suggeriert - und nach erfolgter Investition seien Homepage und eingelegtes Kapital verschwunden. Der durchschnittliche Schaden stieg von 30.000 auf 40.000 Euro, ein Spitzenwert waren 700.000 Euro. Anleger sollten sich erkundigen, ob es sich um einen zertifizierten Anbieter handle, raten die Aufseher.

Noch sei die Covid-Krise nicht vorbei, warnt die FMA. Es bestehe weiter die Gefahr eines Übergreifens der Probleme der Realwirtschaft auf den Finanzsektor, sagt Müller. Dabei könnten die Dinge in Form eines "Klippeneffekts" auch rasch kippen.