Finanzexpertin richtet Botschaft an junge Frauen: "Jetzt ist die beste Zeit, um Forderungen zu stellen"

Helma Sick setzt sich auch mit 81 Jahren unermüdlich für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen ein. Die Botschaften der Finanzexpertin richten sich vor allem an junge Frauen.

Ihr Lebensweg war alles andere als vorgezeichnet. Helma Sicks Kindheit im Bayerischen Wald war von Missbrauch geprägt. Als junge Frau war sie Sekretärin, arbeitete sich hoch und wurde schließlich Geschäftsführerin eines Münchner Frauenhauses. In ihrer Karenz studierte sie Betriebswirtschaft, gründete eine Frauenfinanzberatung und schrieb Bestseller wie "Ein Mann ist keine Altersvorsorge". Ihr Unternehmen hat sie mittlerweile an ihre Nichte abgegeben. An Ruhestand denkt die 81-jährige Vortragende, Autorin und Kolumnistin, die zuletzt in Salzburg zu Gast war, nicht.

