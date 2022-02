Finanzminister Brunner trifft britischen Amtskollegen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) reist am Dienstag nach London. Dort geht es laut Angaben des Finanzministeriums um Green Finance und eine "Vertiefung der Beziehungen Österreichs zum Finanzplatz London". Das Vereinigte Königreich ist Österreichs neuntwichtigste Exportdestination. "Großbritannien bleibt auch nach dem Brexit ein wichtiger Wirtschaftspartner für Österreich", so Brunner.

Österreich solle beim Thema Green Finance Vorreiter in Europa werden, so der Politiker. Er will von den Erfahrungen in London profitieren. "Mit der Begebung des ersten Green Bonds des Bundes gehen wir heuer einen weiteren Schritt in Richtung ökologische Finanzierung." Mit der sogenannten Grünen Anleihe sollen Mittel von Investoren lukriert werden, die in grüne Projekte investiert werden. "Gerade vor dem Hintergrund der Entscheidung der EU-Kommission, Atomkraft als grün einzustufen, haben wir hier ein Alleinstellungsmerkmal als Anbieter einer tatsächlich nachhaltigen Anlageform", sagt Brunner.

Am Donnerstag trifft Brunner den britischen Finanz- und Wirtschaftsminister Rishi Sunak. Dazu kommen viele weitere Termine, wie etwa ein Besuch der Londoner Börse und ein Treffen mit dem Austrian Finance Network. Zudem hält Brunner einen Gastvortrag über die hiesige Steuerreform am Londoner King's College. 1997 studierte der Finanzminister selbst dort.