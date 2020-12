Finanzministerium rechnet mit Zoll-Mehraufwand durch Brexit

Das Finanzministerium in Österreich erwartet wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU einen Mehraufwand beim Zoll, sieht sich aber gut vorbereitet. Die Zollbeamten sollen sich "flexibel regional und bei Bedarf auch bundesweit aushelfen", hieß es am Montag in einer Aussendung. Zugleich informiert das Ministerium mit Schulungen, einer Hotline und auf seiner Webseite über die Auswirkungen des Brexits auf Unternehmen und Spediteure.

Die Zollverwaltung erwartet den Angaben zufolge ab Jänner eine Erhöhung der Abwicklungen im Güterverkehr von bis zu 10 Prozent sowie einen Mehraufwand, da Verbote und Beschränkungen vermehrt zu kontrollieren sein werden und mit mehr Betrugsversuchen zu rechnen sei. Bei den Zollabfertigungen für Postsendungen und Schnelldienste wird eine Zunahme von bis zu 30 Prozent erwartet. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um die österreichische Wirtschaft in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen", erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Pressemitteilung. Pakete und Packerln aus Großbritannien in die EU werden mit dem Jahreswechsel zollpflichtig. Ab 1. Jänner 2021 müssen Briten ihrer Sendung ein Zollanmeldeformular beilegen, wie The Post Office, das Filialnetz der Poststellen, betonte. Geraten wird, bereits ab diesem Dienstag den neuen Vorschriften zu folgen - um Verzögerungen zu vermeiden. "Ein Formular muss nicht ausgefüllt werden, wenn ein Brief, eine Postkarte oder ein Dokument in ein EU-Land gesendet wird." Dem Post Office zufolge sind 45 Prozent der internationalen Paketsendungen, die in Großbritannien aufgegeben werden, für die EU bestimmt. Auch Sendungen aller Art aus der Provinz Nordirland benötigen weiterhin keine Anmeldung beim Zoll. Das liegt am sogenannten Nordirland-Protokoll: Darin ist geregelt, dass die Region nach Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember de facto weiterhin den Regeln der europäischen Zollunion und des EU-Binnenmarkts folgt. Quelle: APA