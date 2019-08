Firmen sollten mehr Menschen mit Behinderung einstellen

AMS-Vorstand Johannes Kopf appelliert an heimische Unternehmen, mehr mit Menschen mit Behinderung einzustellen. Kopf will die Firmen aber nicht mit höheren Pönalezahlungen (Ausgleichstaxe) dazu bringen, sondern will mehr Bewusstsein für das Thema schaffen, sagte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT AMS-Chef Kopf appelliert an Österreichs Unternehmen