Firmen wegen Corona unverändert skeptisch

Durch die coronabedingten Einschränkungen sind die heimischen Unternehmen unverändert skeptisch. Das zeigt der Wifo-Konjunkturklimaindex, der im Februar ähnlich wie im Vormonat mit -11,0 Punkten weiter im negativen Bereich liegt. Im Jänner waren es -11,4 Zähler gewesen. Die Lagebeurteilungen verbesserten sich kaum. "Die zweite Covid-19-Welle hält die österreichische Wirtschaft weiter fest im Griff", erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Freitag.

Schlecht ist die Stimmung in jenen Branchen, die direkt oder indirekt stark von behördlichen Einschränkungen betroffen sind. In den Dienstleistungsbranchen verbesserte sich der Lagebeurteilungs-Index, der insgesamt bei -14,0 liegt, nur leicht um 1,1 Punkte auf einen Wert von -23,7. In der Bauwirtschaft stieg der Lageindex um 3,3 Punkte auf 21,9, weiterhin in sehr positivem Terrain. In der Sachgütererzeugung verlor der Index 1,9 Punkte und blieb mit -10,2 Zählern negativ.

Die Erwartungen der Firmen verbesserten sich leicht, dieser Index gewann im Februar 0,9 Punkte hinzu, notiert aber mit -7,9 Punkten nach wie vor im skeptischen Bereich. "Die Unternehmen rechnen für die nächsten Monate mehrheitlich mit einer von der Covid-Krise geprägten Geschäftslage", so das Wifo. Am Bausektor gewann der Erwartungsindex 1,9 Punkte hinzu und notiert mit 6,2 Zählern weiter über der Nulllinie. Die Dienstleister sind mit 0,4 Punkten Anstieg auf -11,8 Zählern fast gleich pessimistisch. Im Sachgüterbereich gewann der Erwartungsindex etwas Dynamik (+1,4 auf -6,3 Punkte).

Im Februar berichteten die Unternehmen weiter mehrheitlich von restriktiven Kreditbedingungen. Die Kredithürde - definiert als Saldo des Anteils der Unternehmen, die die Kreditvergabe der Banken als entgegenkommend bezeichnen (positive Werte) und des Anteils der Unternehmen, welche die Kreditvergabe der Banken als restriktiv bezeichnen (negative Werte), lag unverändert zum Vorquartal mit -2,9 Punkten im negativen Bereich. Die Kreditnachfrage erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,6 Prozent. Damit sei die Nachfrage wegen der Covid-Krise weiter überdurchschnittlich, so das Wifo. Fast 24 Prozent der befragten Unternehmen meldeten einen Kreditbedarf.