Firmenkultur: Kooperation im Betrieb lebt vom Vorbild

Warum Führungskräfte Vorbilder und empathisch sein müssen und man Frauen aktiv ermuntern muss, damit sie sich für leitende Positionen bewerben und mehr Gehalt verlangen, erklärt Verhaltensökonom Matthias Sutter.

Was kann die Verhaltensökonomie grundsätzlich leisten, um Vorgänge in der Arbeits- und Berufswelt zu erklären? Matthias Sutter: Das Ziel unserer Forschung ist, menschliche Verhaltensmuster mit möglichst vielen empirischen Daten zu verstehen. Da kommen manchmal Dinge zum Vorschein, an die man nicht von vornherein gedacht hätte. Nehmen wir die Mitarbeiterempfehlungsprogramme von Unternehmen. Dass man eher Personen einstellt, die empfohlen werden, weil man mehr über sie weiß, klingt logisch. Aber dass der Haupteffekt solcher Programme die längere Verweildauer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ...