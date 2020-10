Flasche leer, was dann? Das Einwegpfand ist heiß umstritten

Stoppt es die Flut an Plastikmüll? Oder ist es bloß teuer und aufwendig, leere Flaschen zurück ins Geschäft zu tragen? Der Handel läuft Sturm gegen das geplante Einwegpfand. Umweltschützer sehen das anders.

Zusammenknüllen und in die Gelbe Tonne stopfen? Oder doch als intakte Flasche mit lesbarem Code zurück ins Geschäft tragen und in den Automaten stellen, der dann den Bon für die 25 Cent Pfand ausspuckt? Was mit leeren PET-Flaschen passieren soll, lässt derzeit die Emotionen hochkochen. Für Umweltministerin Leonore Gewessler steht fest: Schon bis Jahresende soll ein Modell für ein Einwegpfand für Flaschen und Dosen erarbeitet werden, das gemeinsam mit einer verpflichtenden Mehrwegquote und einer Abgabe auf Kunststoffverpackungen die Flut an ...