Fleisch? Milch? Oder doch lieber ohne? Molkereien und Fleischer entdecken vegetarische Alternativen

Fleischersatz und Milchalternativen sind längst ein Millionengeschäft. Auch immer mehr Molkereien und Fleischer springen auf.

Wenn "s'Beschte Eck vom Käs" plötzlich ohne Käse auskommen will, die größte Molkerei des Landes Haferdrinks produziert, der Leberkäse-Marktführer Pilze als Ersatz fürs Schweinefleisch züchtet und zuletzt noch der bekannteste Speck-Produzent mit einer veganen Alternative durchstarten will, ist klar: In der Lebensmittelindustrie bleibt kein Stein auf dem anderen. Scharenweise bringen die großen heimischen Produzenten fleisch- und milchlose Varianten auf den Markt.

So steigt der Tiroler Speckhersteller Handl mit veganen Snacks groß ins Geschäft ein. Ab Ende April will ...