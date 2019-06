Flughafen-Umbenennung in "Niki Lauda Airport" steht im Raum

In der Frage der Umbenennung des Wiener Flughafens in "Niki Lauda Airport" zeigt sich der Flughafen-Vorstand abwartend. "Jeder wird einsehen, dass das keine Sache ist, die man durch Zuruf tun kann", sagte Günter Ofner am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Dies sei eine Entscheidung, die nur von der Hauptversammlung, also von den Aktionären der Flughafen Wien AG getroffen werden könne.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Niki Lauda soll im Namen des Flughafens verweigt werden