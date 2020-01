Flughafen Wien 2019 mit sattem Plus

Die Flughafen Wien-Gruppe blickt auf ein starkes Jahr zurück und kündigt eine "deutlich" höhere Dividende an. Im Vorjahr wurde mit 39,5 Millionen Passagieren ein Passagierzuwachs von 15 Prozent gegenüber 2018 registriert. Am Standort Wien knackte der Flughafen Wien erstmals in seiner Geschichte die 31-Millionen-Marke und zählte mit 31.662.189 Passagieren um 17,1 Prozent mehr Reisende als 2018.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Starkes Plus bei Passagieren