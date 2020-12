Flughafen Wien bietet weiteren Coronatest an

Auf dem Flughafen Wien gibt es nun zusätzlich zum molekularbiologischen COVID-19-Test, dem sogenannten PCR-Test, auch Antigen-Schnelltests. Dabei ergeht ein rasches Testergebnis nach einem Rachenabstrich als ärztlicher Befund in Deutsch und Englisch per Mail an die getestete Person, teilte der Vienna Airport am Sonntag mit. Das ärztliche Attest führt in einigen Ländern zu Einreiseerleichterungen. Tests gibt es täglich zwischen 07:00 und 20:00 Uhr im Health Center.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Am Flughafen Wien kann man sich testen lassen

Um sich testen zu lassen, braucht man nicht zwingend auf Reisen zu gehen. Das Angebot des Flughafens richtet sich dezidiert auch an Unternehmen und deren Beschäftigte sowie Private, die nicht wegfliegen. Quelle: APA