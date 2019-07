Flughafen Wien im Juni mit einem Fünftel mehr Passagieren

Der börsennotierte Flughafen Wien hat im Juni rund ein Fünftel mehr Passagiere abgefertigt. Das Passagieraufkommen legte um 19,7 Prozent auf 2,985.210 Reisende zu, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Flugbewegungen legten ebenfalls um klare 12,9 Prozent zu, während beim Frachtaufkommen ein Rückgang von 12,7 Prozent verzeichnet wurde.

Auch die Flughafen-Wien-Gruppe mit den Flughäfen Kosice und Malta verzeichnete im Juni ein Passagierplus von 17,4 Prozent auf 3,8 Millionen Reisende. Allein am Flughafen in Malta stieg das Passagieraufkommen um 8,8 Prozent, in Kosice legte es um deutlichere 17,7 Prozent zu.

Im ersten Halbjahr 2019, also von Jänner bis Ende Juni, wurden an allen drei Flughäfen der Gruppe insgesamt 18,1 Millionen Reisende abgefertigt, das entspricht einem Plus von 19,9 Prozent. Davon wurden alleine am Flughafen Wien 14,7 Millionen Passagiere und damit um 23,9 Prozent mehr transportiert. Die Flugbewegungen in Wien legten in den ersten sechs Monaten um 15,4 Prozent zu, das Frachtaufkommen sank um 4,6 Prozent.

