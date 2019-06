Flughafen Wien macht laute Flugzeuge teurer

Der Flughafen Wien ändert seine Lärmgebühren. Ab 2020 sollen laute Flugzeuge teurer und leise Flugzeuge billiger werden, kündigte der Vorstand am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Auch Flugzeuge, die bei der Landung eine Kurve fliegen und so Wohngebiet meiden können, sollen finanziell entlastet werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Jäger rechnet mit künftig mehr Verkahrsaufkommen