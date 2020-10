Flughafen Wien: Schnell testen und weg!

Kostenlose Antigen-Schnelltests vor Reiseantritt sollen das Ansteckungsrisiko auf Flügen minimieren. AUA und Flughafen Wien starten einen Probebetrieb. Wir haben ihn für Sie getestet.

Es ist so einfach wie das Einchecken am Flughafen. Die neu eingerichtete Covid-Teststraße befindet sich direkt am Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3, Schalter 371. Dort präsentiert man seine Bordkarte, bekommt ein Testkit ausgehändigt und wird weitergebeten ins mobile Testkammerl. Da wartet schon der Mann im weißen Schutzanzug.

Fliegen sei schon jetzt die sicherste Form der Fortbewegung, betont Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Damit das auch für den Umgang mit dem Coronavirus gilt, hat der Flughafen zusammen mit der AUA eine eigene ...