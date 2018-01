Trotz eines weitgehenden Ausfalls der Air-Berlin-Flüge zu Jahresende aufgrund der Insolvenz der Niki-Mutter hat der Flughafen Wien 2017 ein spürbares Passagier-Plus erzielt. In Wien-Schwechat stieg die Zahl der Fluggäste um 4,5 Prozent auf 24,4 Mio., in der gesamten Gruppe um 6,9 Prozent auf 30,9 Millionen. Für 2018 werden Zuwächse von 3 Prozent in Schwechat und 5 Prozent in der Gruppe erwartet.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER 24,4 Mio. Fluggäste in Wien-Schwechat