Flughafen Wien verdiente 2022 wieder deutlich mehr

Der Flughafen Wien hat sich nach dem Corona-Tief im vergangenen Jahr wirtschaftliche kräftig erholt: Der Nettogewinn stieg von 6,6 Mio. auf 128,1 Mio. Euro, der Umsatz legte um gut 70 Prozent auf 692,7 Mio. Euro zu. Der Vorstand will der Hauptversammlung für 2022 nun wieder eine Dividende von rund 77 Cent je Aktie vorschlagen - in Summe rund 65 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte es keine Ausschüttung gegeben.

Starke Zunahme bei Passagieren von 2022 soll sich heuer fortsetzen

2022 sei man schuldenfrei geworden, für 2023 wird eine Anhebung in Aussicht gestellt. Diesmal wird die Dividende 60 Prozent des Nettoergebnisses nach Minderheiten betragen. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10 Prozent der Aktien hält, profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG davon, die Ausschüttung macht nach Unternehmensangaben bis zu 70 Prozent eines Monatsbezugs aus. Das starke Zunahme der Passagiere von 2022 soll sich heuer weiter fortsetzen: Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Passagieraufkommen von rund 26 bis 27 Millionen Fluggästen am Standort Wien und 32 bis 34 Millionen in der gesamten Gruppe erwartet.