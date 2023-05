FMA: Bei Immo-Krediten bleibt die Aufsicht hart

Die Vergaberegeln dienten dem Schutz der Kreditnehmer, heißt es bei der Finanzmarktaufsicht. Der Bankensektor in Österreich sei robust.

Die Kritik der Banken an den aus ihrer Sicht zu strengen Vergaberegeln für Wohnkredite stößt bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) auf taube Ohren. "Die Verordnung war sinnvoll und ist es weiter", sagte Vorstand Eduard Müller am Dienstag bei der Präsentation des Jahresberichts der FMA. Die Aufseher untermauern ihre Haltung damit, dass die Wohnimmobilienpreise in Österreich seit 2010 um 116 Prozent gestiegen sind, sich also mehr als verdoppelt haben, während sie im Euroraum nur um 48 Prozent zugelegt hätten. Wohnimmobilien seien daher ...