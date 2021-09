Fördergeld für erste Energiegemeinschaften

Österreich ist europaweit Vorreiter bei gemeinsamer Stromerzeugung. Noch fehlen Eckpunkte, Pioniere testen schon, wie es gehen könnte.

Mit kleinen Schritten nähert sich Österreich einem entscheidenden Element in der geplanten Energiewende: Kommunen, Haushalte, Vereine oder kleine Unternehmen, die gemeinsam Strom erzeugen und verbrauchen bzw. vermarkten. Im Klima- und Energiefonds hat im Sommer eine mit drei Personen besetzte Koordinationsstelle für solche "Energiegemeinschaften" die Arbeit aufgenommen, in allen Bundesländern gibt es mittlerweile Außenstellen. Am Mittwoch endet zudem die Begutachtungsfrist für jene Verordnung, mit der die Regulierungsbehörde E-Control die günstigeren Netznutzungstarife für die lokalen Erzeugerverbünde neu regelt.

