Förderung für Gratisumstieg auf Ökoheizung

Erstmals wird eine soziale Komponente in die Klimaschutzsubventionen eingebaut. Die Caritas ist erfreut, die Bundesländer sind es auch.

Haushalte, in denen Geld besonders knapp und ein Umstieg von der Öl- oder Gasheizung auf klimafreundliche Alternativen daher unerschwinglich ist, können hoffen: Den rund 20 Prozent ärmsten Haushalten sollen künftig bis zu 100 Prozent der Kosten einer neuen Heizquelle ersetzt werden, kündigte Klimaministerin Leonore Gewessler am Donnerstag an. "Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen", sagte sie bei einem gemeinsamen Auftritt mit Caritas-Präsident Michael Landau in Wien.

Der Bund stelle dafür 100 Mill. Euro für 2020 und 2021 zur Verfügung und weitere 100 Mill. für 2022/23. Rund 300.000 Haushalte im untersten Quintil heizen derzeit mit Öl oder Gas. Die Grenze liegt, gemessen an einem Einpersonenhaushalt, bei 1450 Euro Nettoeinkommen (12 Mal jährlich). Vermögen werden nicht berücksichtigt.

Die Details der Förderaktion werden derzeit mit den Bundesländern verhandelt, die auch die Abwicklung übernehmen. Sie kennen die Situation vor Ort am besten, sagt Gewessler. Mit dem Geld soll die Lücke zwischen der Subvention des Bundes (5000 Euro pro Tausch) und der Länder (unterschiedlich) und den anrechenbaren Kosten einer ökologischen Heizquelle (je nach Technologie gedeckelt) großteils oder zur Gänze aufgefüllt werden. Verpflichtend vorgesehen ist eine begleitende Beratung.

Bis 2035 müssen hierzulande alle Öl- und bis 2040 alle Gasheizungen ausgetauscht sein. Für dieses und nächstes Jahr stellt die Regierung 650 Mill. Euro für Gebäudesanierungen samt Heizungstausch zur Verfügung. "Mit den zusätzlichen Millionen sorgen wir dafür, dass Klimaschutz nicht vom Einkommen abhängt", sagte die Ministerin. Es sei ein absolutes Novum, dass das Klimaministerium eine starke soziale Komponente in der Förderlandschaft mitdenkt. "Ökologische und soziale Herausforderungen müssen zusammen gedacht werden, daher bin ich so dankbar für die Initiative", betonte Landau. Denn sie helfe energiearmen Haushalten, die Kosten dauerhaft zu senken. "Kein Kind soll in Österreich im Winter im Mantel Hausaufgaben machen oder im schimmligen Zimmer schlafen müssen."

Erfreut über die zusätzlichen Bundesmittel zeigt sich Salzburgs Landeshauptmannstellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne). Weil Salzburg in der geplanten Baurechtsreform die Vorgaben für das Ölheizungsverbot gerade umsetze, sei das besonders willkommen. Die Novelle könne schon im Herbst in Kraft sein, so Schellhorn. In Salzburg sind noch rund 45.000 Ölkessel in Betrieb, von denen knapp die Hälfte bis 2030 ersetzt sein soll. Rund zwei Drittel der Anlagen sind älter als 20 Jahre.

Die Energieberatung Salzburg verzeichne aktuell Beratungsrekorde. Täglich stellten sechs Haushalte von Ölheizungen auf klimafreundliche Alternativen um. Für Hackgutanlagen gibt es bisher bis zu 11.520 Euro, für Pelletsheizungen und Nahwärme bis zu 10.020 Euro, knapp die Hälfte davon vom Land. Österreichweit heizen noch etwa 600.000 Haushalte mit Erdöl und etwa eine Million mit Erdgas.

Der Ausstieg läuft

Global 2000 kommt im Wohnbaucheck 2021 zum Schluss, dass Ölheizungen weiter zurückgehen, aber zu langsam und mit starken Unterschieden zwischen den Bundesländern.



Den stärksten Rückgang gab es in den vergangenen zehn Jahren in Wien (-57 Prozent) und der Steiermark (-48 Prozent). Salzburg lag mit -33 Prozent im Mittelfeld.



Ein generelles Ölheizungsverbot hat bisher in der Bauordnung nur Wien umgesetzt. Salzburg arbeitet daran.