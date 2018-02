Foglar: Regierung bereitet Hartz-IV-Modell vor

Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Erich Foglar, warnt davor, dass die Regierung in Österreich Vorarbeiten für ein Hartz-IV-Modell leistet. Der geplante Kinderbonus, das geplante Nulldefizit und "Steuerzuckerln für Besserverdienende" sollen über Einsparungen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik finanziert werden, kritisierte Foglar im Interview mit der APA am Mittwoch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖGB-Chef Erich Foglar